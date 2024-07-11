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    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 04:22 GMT

    الدفاعات الجوية الروسية تدمر 5 مسيرات أوكرانية واحدة منها كانت تستهدف موسكو (فيديو)

    أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية الروسية المناوبة تمكنت من اعتراض وتدمير 5 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية فوق مقاطعات بريانسك وتامبوف وتولا وموسكو.

    الدفاعات الجوية الروسية تدمر 5 مسيرات أوكرانية واحدة منها كانت تستهدف موسكو (فيديو)

    وأشار البيان إلى أنه خلال الليلة الماضية، تم إحباط عدد من المحاولات التي قام بها نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات بدون طيار على أهداف داخل الأراضي الروسية.

    وأضافت الدفاع الروسية أن "منظومات الدفاع الجوي العاملة اعترضت ودمرت 5 طائرات بدون طيار، 2 منها كانتا فوق أراضي مقاطعة بريانسك وواحدة فوق كل من أراضي مقاطعات تامبوف وتولا وموسكو".

    وذكر محافظ موسكو سيرغي سوبيانين في حسابه على "تيلغرام" أن الدفاعات الجوية الروسية تصدت لهجوم بطائرة بدون طيار في منطقة ستوبينو بمقاطعة موسكو بينما كانت تحلق في الأجواء لاستهداف مدينة موسكو.

    ونشر ناشطون لحظة إسقاط الدفاعات الجوية الروسية للطائرة المسيرة في ستوبينو حيث جرى التصدي في الساعة 04:50 فجر اليوم الخميس.

    وأضاف سوبيانين: "بحسب البيانات الأولية، لم تقع أية أضرار أو إصابات في الموقع الذي سقط فيه حطام الطائرة. ويعمل مختصو خدمات الطوارئ في مكان الحادث".

    المصدر: RT

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