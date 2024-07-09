وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت الدفاعات الجوية 3 مسيرات فوق مقاطعة بيلغورود، و7 فوق مقاطعة كورسك، و2 فوق مقاطعة فورونيج، و21 فوق مقاطعة روستوف على الدون و5 فوق مقاطعة آستراخان".

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وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ، ما يؤكد ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بما فيها الجديدة.

المصدر: RT