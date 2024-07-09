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    تاريخ النشر: 09.07.2024 | 04:31 GMT

    4 قتلى و20 مصابا بهجمات أوكرانية على بيلغورود غربي روسيا

    أعلن فياتشيسلاف غلادكوف حاكم مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا مقتل 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين في اعتداءات أوكرانية على المقاطعة خلال الـ24 ساعة الماضية.

    4 قتلى و20 مصابا بهجمات أوكرانية على بيلغورود غربي روسيا

    وأضاف: "خلال الساعات الـ24 الماضية قتل 4 مدنيين وأصيب 20 شخصا، ولا يزال 17 شخصا قيد العلاج، اثنان منهم في حالة خطيرة".

    ولفت إلى تضرر نحو 160 شقة و60 منزلا ونحو 140 سيارة.

    وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ، ما يؤكد ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بما فيها الجديدة.

    المصدر: RT

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