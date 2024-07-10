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    تاريخ النشر: 10.07.2024 | 06:56 GMT

    إحباط عمل إرهابي استهدف حاملة الطائرات الروسية "الأدميرال كوزنيتسوف"

    أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إحباط هجوم إرهابي خططت له استخبارات كييف استهدف حاملة الطائرات الروسية "الأدميرال كوزنيتسوف" في حوض سفن مورمانسك شمال غربي روسيا.

    إحباط عمل إرهابي استهدف حاملة الطائرات الروسية "الأدميرال كوزنيتسوف"
    نوفوستي

    وجاء في بيان الأمن الروسي أنه في مارس 2024 تواصل ضابط استخبارات أوكراني مع مواطن روسي من مواليد عام 2000 يعمل على متن حاملة "الأدميرال كوزنيتسوف"، وقدم نفسه باسم "أوليغ".

    وأشار البيان إلى أنه باللجوء إلى أساليب "التأثير النفسي" من الوعود بضمان السفر بوثائق مزورة بعد تسلّم مكافآت مالية كبيرة، والتهديدات بالملاحقة الجنائية بعد تلفيق تهمة له بتمويل القوات الأوكرانية، أقنع العميل المواطن الروسي بتنفيذ عمل إرهابي يستهدف الحاملة.

    ونشر الأمن الفيدرالي فيديو لاعتقال واعترافات الموقوف بتخطيطه للعمل الإرهابي.

    وأعلن مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف مؤخرا، أن "الناتو" ينسق نشاطات أجهزة المخابرات الأوكرانية لتنفيذ أعمال تخريبية ضد روسيا وبيلاروس.

    ودخلت حاملة "الأدميرال كوزنيتسوف" في قوام أسطول الشمال الروسي في يناير 1991، وقامت بمهمتها الأولى ضمن مجموعة بحرية متعدد الأغراض في ديسمبر 1995.

    المصدر: RT

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