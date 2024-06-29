أسطول البحر الأسود الروسي يجري تدريبات عسكرية في سيفاستوبول

أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول الروسية ميخائيل رازفوجّاييف أن أسطول البحر الأسود بدأ تدريبا لطواقم مكافحة عمليات التخريب تحت المائية عند مدخل خليج سيفاستوبول وستريليتسكايا وكاميشوفايا.

وكتب رازفوجّاييف في قناته على "تلغرام": "بحدود الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي، في منطقة الأرصفة الشمالية والجنوبية، وكذلك خليجي ستريليتسكايا وكاميشوفايا، بدء الأسطول بتدريب أطقم مكافحة العمليات التخريبية تحت الماء، على إطلاق النار من أنواع مختلفة من الأسلحة الصغيرة".

وتأتي هذه التدريبات في وقت ازدادت فيه التهديدات والهجمات الإرهابية الأوكرانية عبر البحر نحو شبه جزيرة القرم الروسية، كان أخرها قصف استهدف شاطئ مدينة سيفاستوبول بصواريخ "أتاكمس" الأمريكية المحشورة بالذخائر العنقودية في 23 يونيو الجاري.

وتمكنت وسائط الدفاع الجوي بالجيش الروسي من اعتراض وإسقاط أربعة صواريخ، وانفجر خامس فوق المدينة وتسبب بمقتل أربعة من المدنيين وإصابة أكثر من 150 آخرين بجروح.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية مسؤولية واشنطن وكييف عن هذا الاعتداء، كما استدعت وزارة الخارجية الروسية السفيرة الأمريكية لدى موسكو لين تريسي في أعقاب هذا الهجوم الإرهابي، وأخطرتها بعواقبه، وأبلغتها بأن هذه الجريمة لن تبقى بلا رد.

المصدر: RT