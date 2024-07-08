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    أخبار روسيا
    تاريخ النشر: 08.07.2024 | 12:47 GMT

    بث قناة RT الناطقة بالعربية أصبح متاحا في واحد من فنادق موسكو الرئيسة

    أصبح إرسال قناة RT الناطقة بالعربية متاحا لنزلاء فندق "The Carlton" الواقع في قلب العاصمة الروسية، ومركزها الاقتصادي والتجاري.

    بث قناة RT الناطقة بالعربية أصبح متاحا في واحد من فنادق موسكو الرئيسة
    RT

    الآن سيتمكن الضيوف وأعضاء الوفود ونزلاء الفندق من مشاهدة الأخبار الروسية باللغة العربية على قناة RT الناطقة باللغة العربية في غرفهم أو في الصالات العامة المزودة بأجهزة التلفاز. 

    قالت إيلينا فيسيلوفا، مديرة تطوير الأعمال والشراكة الاستراتيجية لفندق "The Carlton" إن: "قناة RT الناطقة بالعربية أصبحت متاحة في فندق "The Carlton" موسكو. هذا، بالتأكيد سيجعل إقامة الضيوف القادمين من الدول العربية إلى العاصمة أكثر راحة. بمشاهدة بث قناة RT الناطقة بالعربية سيتمكن زوار الفندق من التعرف أكثر على مدينتنا وبلدنا، ومن جانبنا سنوفر لهم إقامة طيبة في فندقنا." 

    فندق "The Carlton" جهز بالفعل بكل الضروريات التي تجعل إقامة الضيوف العرب في العاصمة الروسية أكثر متعة. وقد تُرجم عدد من الخدمات الفندقية إلى اللغة العربية، وتوجد في الغرف سجادات الصلاة والمصاحف والمغاسل الصحية، كما تلبي كل المواد الغذائية في المطاعم مقاييس الوجبات الحلال.

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