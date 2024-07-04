وجاء في المرسوم الذي وقع عليه المفتي، يوم الخميس، أن الإدارة الروحية لمسلمي جمهورية قره تشاي شركيسيا تعتبر ارتداء النقاب "محظورا في الظروف الراهنة حتى القضاء على المخاطر المكتشفة وإصدار قرار جديد".

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ويشار إلى أن القرار تم تبنيه بالتوافق مع قرار مجلس المفتين للمركز التنسيقي لمسلمي شمال القوقاز، الذي دعا إلى الحظر الكامل لارتداء النقاب في روسيا، معتبرا أنه يلحق أضرارا بالمسلمين ويحمل في طياته مخاطر الفتنة والانقسامات على أساس ديني وقومي.

وكان مفتي جمهورية داغستان في شمال القوقاز الروسي قد أعلن في وقت سابق عن قرار مماثل في الجمهورية.

بدوره، اقترح رئيس لجنة التحقيقات الروسية ألكسندر باستريكين خلال ندوة شبابية في بطرسبورغ، يوم 29 يونيو الماضي، على مجلس الدوما الروسي تبني تشريع حول حظر ارتداء النقاب في روسيا.

المصدر: نوفوستي