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بوتين يكشف عن عاملين حاسمين يحددان القدرة التنافسية لروسيا

أخبار روسيا

بوتين يكشف عن عاملين حاسمين يحددان القدرة التنافسية لروسيا
Sputnik
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن النتيجة النهائية والقدرة التنافسية لروسيا بأكملها تعتمد على مستوى التعليم واستخدام الإنجازات العلمية.

وهنأ الرئيس الروسي خريجي برنامج احتياطي إدارة شؤون الموظفين بالأكاديمية الرئاسية الروسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة.

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وقال بوتين: "إن النتيجة الإجمالية النهائية والقدرة التنافسية للبلاد تعتمد على مستوى التعليم والقدرة على استخدام الإنجازات العلمية في الأنشطة العملية".

وأضاف الرئيس الروسي أن العلوم والتعليم يكتسبان اليوم أهمية كبيرة.

المصدر: RT

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