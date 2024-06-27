باستريكين يؤكد إرسال 10 آلاف ممن نالوا الجنسية الروسية إلى منطقة العملية العسكرية

قال رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، إنه تم إرسال 10 آلاف شخص من المهاجرين الذين حصلوا على الجنسية الروسية، إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وأضاف باستريكين في كلمته خلال جلسة "الجوانب القانونية لسياسة الهجرة في روسيا الحديثة" ضمن فعاليات منتدى سان بطرسبورغ القانوني الدولي: "تم تسجيل أكثر من 30 ألف شخص من الذين حصلوا على الجنسية الروسية في قوائم التجنيد العسكري. وتم بالفعل إرسال حوالي 10 آلاف إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة"، مشيرا إلى أن هؤلاء سيشاركون فقط في تقديم الدعم اللوجستي للقوات الروسية ولن يشاركوا في القتال على خطوط التماس .

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وأشار باستريكين إلى أن أكثر من 1.2 مليون مهاجر، وصلوا إلى موسكو خلال أربعة أشهر من هذا العام. وبلغ عدد الذين وصلوا إلى بطرسبورغ خلال نفس الفترة، 860 ألف شخص.

يعتبر منتدى بطرسبورغ القانوني الدولي، أكبر منصة للحوار بين ممثلي الأوساط القانونية والتجارية والسياسية وهيئات حفظ القانون، حول قضايا القانون لصالح المواطنين وقطاع الأعمال وبهدف تحسين تنفيذ القانون وتعزيز المبادرات التشريعية من أجل تطوير الثقافة القانونية وتنظيم المجال الاجتماعي والاقتصادي في الظروف الحديثة.

ويشرف على تنظيم الفعالية، وزارة العدل الروسية ومؤسسة "روسكونغرس".

المصدر: تاس