بوتين: روسيا تعمل باستمرار على تجهيز أسطولها بأحدث السفن والمعدات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الأسطول الروسي يتم تزويده باستمرار بسفن وأسلحة حديثة، مما يزيد من إمكاناته وقدراته القتالية.

وقال بوتين خلال مراسم رفع العلم على الغواصتين النوويتين "ألكسندر الثالث" و"كراسنويارسك" يوم الأربعاء: "نجهز باستمرار الأسطول الحربي بأحدث المعدات والأسلحة ... ونعمل على زيادة الإنتاج التسلسلي".

وأشار إلى أن الغواصة "ألكسندر الثالث" هي بالفعل السفينة السابعة في سلسلة حاملات الصواريخ الاستراتيجية من فئة "بوري"، وطراد "كراسنويارسك" هو السفينة الرابعة في سلسلة الزوارق النووية المتعددة الأغراض من فئة "ياسين".

المصدر: نوفوستي