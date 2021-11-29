روسيا تدعم أسطولها الحربي بكاسحة ألغام بحرية جديدة

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن الخبراء في البلاد سيباشرون قريبا باختبار كاسحة ألغام بحرية جديدة من نوع "ألكسندريت".

وقال بيان صادر عن الخدمة "في 26 نوفمبر الجاري شهد حوض بناء السفن التابع لمصنع سريدني-نيفسكي الروسي احتفالية خصصت لإنزال سفينة أناتولي شليموف إلى المياه، هذه السفينة هي سابع كاسحة ألغام بحرية من فئة ألكسندريت يطورها المصنع في إطار المشروع الحكومي الروسي 12700، وقريبا سيبدأ المختصون في المصنع مرحلة اختبارات الإرساء على السفينة".

وأضاف البيان "حضر الاحتفالية رئيس قسم بناء السفن في سلاح البحرية الروسي، إلياس شهابوف، ونائب محافظ بطرسبورغ، أناتولي بوفيلي، والمدير العام لمصنع سردني-نيفسكي، فلاديمير سيريدوخو، وعدد من الشخصيات العسكرية وممثلون عن وزارة الدفاع الروسية .. بدأ العمل على تطوير السفينة المذكورة عام 2019، ومن المفترض أن تسلّم للجيش الروسي عام 2022، كما مصنع سريدني-نيفسكي حاليا على تطوير سفينتين أخريين من نفس الفئة".

وتنتمي "أناتولي شليموف" إلى فئة كاسحات الألغام البحرية الروسية من نوع "ألكسندريت"، وتتميز هذه السفن بهياكلها المصنوعة من خلائط خاصة من البلاستيك والمعدن، ما يجعلها عصية على الاكتشاف من قبل الألغام البحرية المغناطيسية، كما جهزت بمعدات سونار متطورة، وغواصات صغيرة يتم التحكم بها لاسلكيا لتساعدها على اكتشاف وتدمير الألغام البحرية.

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ويبلغ طول كل سفينة من هذه السفن 61 م تقريبا، وعرضها 10 أمتار، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 890 طنا، كما لها القدرة على نقل طاقم مكون من 44 شخصا، والإبحار بسرعة 16.5 عقدة بحرية.

المصدر: سلاح روسيا