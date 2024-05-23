روسيا تنزل إلى المياه سفينة إنقاذ عسكرية جديدة

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن سفينة إنقاذ عسكرية جديدة تم تطويرها في إطار المشروع "22870"، أنزلت إلى المياه مؤخرا.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة:"يوم الثلاثاء 21 مايو الجاري، شهد مصنع أستراخان الروسي لبناء السفن احتفالية خصصت لإنزال سفينة ميخائيل تشيكوف إلى المياه، والتي تم تطويرها لصالح وزارة الدفاع الروسية، هذه هي السفينة السابعة التي تم تصنيعها في إطار المشروع الحكومي الروسي 22870، أول سفينة من هذا النوع تم تسليمها للبحرية الروسية عام 2014".

وأضاف البيان:"شارك في الاحتفالية رئيس قسم بناء السفن بالقيادة الرئيسية لسلاح البحرية الأدميرال إلياس شيهابوف، وقدم شيهابوف شكره لشركات بناء السفن الروسية على العمل الذي تقوم به لتطوير السفن في إطار المشروع 22870، وأشار إلى أن سفن هذا المشروع تقوم بمهام البحث والإنقاذ بنجاح لصالح الأسطول الروسي".

وأشار البيان إلى أن روسيا كانت قد بدأت بتطوير سفينة "ميخائيل تشيكوف" في مارس 2021، وبعد الانتهاء من تجهيز السفينة وإخضاعها للاختبارات المطلوبة سيتم تسليمها لأسطول البحر الأسود التابع للجيش الروسي.

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والسفن التي تطورها روسيا في إطار المشروع 22870 مصممة لتقديم المساعدة للسفن والقوارب في حالات الطوارئ، وجهّزت بمعدات قطر ومعدات إنقاذ ومعدات لإطفاء الحرائق، كما جهّزت بمعدات لإجراء الأبحاث العلمية.

ويبلغ طول كل سفينة من هذه السفن 57 مترا، وعرضها 14 مترا، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 1605 طن، كما يمكنها الإبحار بسرعة 14 عقدة بحرية.

المصدر: سلاح روسيا