أطفأ الشموع.. مهاجر يحاول إهانة مشاعر المؤمنين في كنيسة بموسكو (فيديو)

قالت المديرية العامة للجنة التحقيق في موسكو، إن أحد المهاجرين القادمين من طاجيكستان، قام بشكل استفزازي بإطفاء الشموع في كنيسة بجنوب غرب موسكو بهدف إهانة مشاعر المؤمنين هناك.

وذكرت المديرية في بيانها أن الشاب المذكور "استخدم العنف بعد ذلك ضد مواطنة كانت تمارس الصلاة في المعبد المذكور".

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وأضاف البيان: "تم فتح قضية جنائية ضد هذا المواطن الذي يبلغ من العمر 20 عاما من جمهورية طاجيكستان. وهو متهم بارتكاب جريمة بموجب الفقرة "ب" من الجزء 4 من المادة 148 من قانون العقوبات الجنائية الروسي (انتهاك الحق في حرية العبادة والدين)".

وأشار البيان إلى أن الحادث وقع يوم أمس الثلاثاء، لكنه لم يحدد بالضبط في أي كنيسة حدث الاعتداء.

وقد تم اعتقال المعتدي، ويجري في الوقت الراهن التحقيق معه. وسيتم التوجه إلى القضاء بطلب السماح باعتقاله على ذمة التحقيق.

المصدر: نوفوستي