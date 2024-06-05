القضاء الروسي يصدر حكمه على مواطن أمريكي بتهمة إحياء النازية

حكمت محكمة في مدينة بطرسبورغ الروسية على المواطن الأمريكي يوري ماليف بالسجن لمدة 3 أعوام ونصف العام بتهمة إحياء النازية بعد منشوراته على شبكات التواصل الاجتماعي.

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أفادت بذلك الخدمة الصحفية المشتركة لمحاكم المدينة، حيث تابعت: "حكمت المحكمة على ماليف بالسجن لمدة 3 أعوام ونصف مع حظر المشاركة في أي أنشطة متعلقة بنشر المواد على شبكات المعلومات والاتصالات، بما في ذلك الإنترنت".

وقد تم اتهام ماليف بنشر صورة لشريط القديس غيورغيوس على موقع "أدنوكلاسنيكي" مع تعليقات مسيئة في 8 يوليو 2022، و8 مايو 2023. وبهذا أوضح المواطن الأمريكي، وفقا للتحقيقات، "عدم احترام واضح للمجتمع وللمجد العسكري والتواريخ الرمزية لروسيا المرتبطة بالدفاع عن الوطن"، وكذلك "أهان شرف وكرامة قدامى المحاربين في الحرب الوطنية العظمى".

وأضافت الخدمة الصحفية للمحاكم أن ماليف اعترف بالذنب، وتم النظر في القضية بشكل مخفف.

المصدر: نوفوستي