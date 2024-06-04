الطلاب المتدربون في قناة RT Arabic يختبرون مهاراتهم في دور مقدمي البرامج (فيديو)

خاض طلاب من المدرسة العليا للاقتصاد، والأكاديمية الحكومية للعلوم الإنسانية تدريبا في قناة RT، حيث أعدوا وقدموا نشرات أخبار بشكل مستقل.

قبل بدء التصوير، اختار كل متدرب موضوعا وأعد حوله قصة إخبارية لتقديمها على الهواء مباشرة.

وتناولت الأخبار المُعَدة من قِبل المتدربين مواضيعَ متنوعة، بما في ذلك نتائج المهرجان العلمي والتقني الروسي "الخطوة الأولى"، والمهرجانُ السينمائي الطلابي الروسي-العربي الأول، ومعرض احتفالي بمناسبة ذكرى إعادة توحيد القرم مع روسيا.

وغطوا قصة إنقاذ أشبال الأسود من فيضانات في حديقة الحيوانات بموسكو.

كما أُتيحت للمتدربين الفرصة للاطلاع على ما يجري خلف الكواليس خلال البث المباشر، واكتساب تجربة في العمل كمساعدي تلقين ومحرري عناوين.

ولم ينته التدريب عند هذا الحد، بل قاموا أيضا بكتابة هذه الخبر بأنفسهم.

المصدر: RT