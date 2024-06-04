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روسيا.. كبار مسؤولي الدولة يودعون المستكشف تشيلينغاروف في كاتدرائية المسيح المخلص (فيديو)

أخبار روسيا

روسيا.. كبار مسؤولي الدولة يودعون المستكشف تشيلينغاروف في كاتدرائية المسيح المخلص (فيديو)
Sputnik Ramil Sitdikov
جانب من مراسم جنازة أرتور تشيلينغاروف
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شارك عدد كبير من كبار مسؤولي الدولة في مراسم وداع نائب مجلس الدوما السابق ومستكشف القطبين الشمالي والجنوبي أرتور تشيلينغاروف إلى مثواه الأخير.

وقد توفي أرتور تشيلينغاروف يوم السبت الماضي عن عمر يناهز 85 عاما، حيث سيتم دفنه في مقبرة نوفوديفيتشي.

روسيا.. كبار مسؤولي الدولة يودعون المستكشف تشيلينغاروف في كاتدرائية المسيح المخلص (فيديو)
Sputnik
رئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفيينكو
روسيا.. كبار مسؤولي الدولة يودعون المستكشف تشيلينغاروف في كاتدرائية المسيح المخلص (فيديو)
Sputnik
بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل
روسيا.. كبار مسؤولي الدولة يودعون المستكشف تشيلينغاروف في كاتدرائية المسيح المخلص (فيديو)
Sputnik
مساعد الرئيس نيقولاي باتروشيف
روسيا.. كبار مسؤولي الدولة يودعون المستكشف تشيلينغاروف في كاتدرائية المسيح المخلص (فيديو)
Sputnik
سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو
روسيا.. كبار مسؤولي الدولة يودعون المستكشف تشيلينغاروف في كاتدرائية المسيح المخلص (فيديو)
Sputnik
زعيم الحزب الشيوعي الروسي غينادي زيوغانوف

وبدأت مراسم التشييع من كاتدرائية المسيح المخلص حيث كان في مقدمة مودعي  تشيلينغاروف كل من: رئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفيينكو، وبطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل، ومساعد الرئيس نيقولاي باتروشيف، وسكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، وزعيم الحزب الشيوعي الروسي غينادي زيوغانوف، ووزير تنمية الشرق الأقصى والقطب الشمالي أليكسي تشيكونكوف، وحاكم إقليم كراسنويارسك ميخائيل كوتيوكوف، ونائب رئيس مجلس الدوما سيرغي نيفيروف، وآخرون..

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وقد صرح سكرتير مجلس الأمن الروسي شويغو (ويشغل أيضا رئيس الجمعية الجغرافية الروسية) في وقت سابق بأن روسيا فقدت بوفاة المستكشف تشيلينغاروف بطلا حقيقيا "قدم مساهمة كبيرة في تطوير الجغرافيا المحلية والعالمية".

وأضاف: "إنه أبو القطب الشمالي، المستكشف القطبي البطل، هو ببساطة شخص مخلص للغاية، جازف وفعل ما لا يصدق، وكان رفيقا موثوقا به، ومحاورا مثيرا للاهتمام، ورجلا حكيما، حيث وسع فهمنا للإمكانيات البشرية، وأحب وطنه بإخلاص".

وقد حصل تشيلينغاروف على عدد من الجوائز الحكومية، من بينها لقب "بطل الاتحاد السوفيتي" عام 1986، و"بطل روسيا" عام 2008.

المصدر: RT

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