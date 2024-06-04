جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يحبط محاولة تهريب مخدرات من جورجيا (فيديو)

أحبط عناصر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في جمهورية أوسيتيا الشمالية، محاولة تهريب مخدرات من جورجيا إلى روسيا.

وجاء في بيان جهاز الأمن الفيدرالي: "أحبط عناصر إدارة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في جمهورية أوسيتيا الشمالية، بالتعاون مع جمارك أوسيتيا الشمالية التابعة لإدارة جمارك شمال القوقاز التابعة لدائرة الجمارك الفيدرالية في روسيا، محاولة تهريب مخدرات بكميات كبيرة إلى روسيا".

عند نقطة تفتيش لارس العليا، تم العثور على 2112 قالبا مع الحشيش المخدر الذي يزيد وزنه عن 200 كغم في مخبأ ومجهز لعملية التهريب".

المصدر: جهاز الأمن الفيدرالي