محكمة موسكو تعلن حبس 18 شخصا متورطين بهجوم "كروكوس" الإرهابي

أعلنت محكمة "باسماني" في العاصمة الروسية موسكو، التحفظ على 18 شخصا بالسجن بتهمة التورط في الهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس سيتي هول" في موسكو في مارس الماضي.

وذكرت المحكمة في بيان: "في قضية جزائية، تم تقديم 20 شخصا كمتهمين، بالنسبة لـ 18 منهم اختارت المحكمة إجراء احترازيا بشكل حبس، أما الاثنان الآخران فقد تم اختيار إجراء وقائي على شكل تعهد كتابي بعدم مغادرة المدينة وحسن السلوك، بعد استجوابهما حول ملابسات الجريمة".

وبعد الهجوم على "كروكوس"، تم فتح العديد من القضايا الجنائية بموجب مواد تتعلق بعمل إرهابي، والتحضير لهجوم إرهابي، والمشاركة في أنشطة منظمة إرهابية، والاتجار غير المشروع بالأسلحة والمتفجرات.

بالإضافة إلى ذلك، يتهم المحققون المتهمين بالمشاركة في أنشطة منظمة "ولاية خراسان" الإرهابية المحظورة (جزء من تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي، المحظور أيضا في روسيا).

كما تم دمج حالة تقديم الخدمات التي لا تستوفي متطلبات السلامة (الجزء 3 من المادة 238 من القانون الجنائي الروسي) في إجراء واحد مع الحالات المذكورة أعلاه.

بالإضافة إلى ذلك، بعد وقت قصير من الهجوم الإرهابي، تم فتح قضية جنائية بموجب المادة 293 من القانون الجنائي الروسي (الإهمال). ووفقا لها، تم توجيه اتهامات إلى رئيس إدارة الإطفاء في "كروكوس" والشخص المسؤول عن السلامة من الحرائق في المنشأة.

في يوم 23 مارس الماضي، أعلنت السلطات الروسية مقتل وإصابة العشرات جراء قيام مجهولين بإطلاق نار في مركز "كروكوس سيتي هول" التجاري بضواحي موسكو وما تبع ذلك من انفجارات وحريق.

وفي وقت لاحق، أعلن الأمن الروسي عن اعتقال العديد من الأشخاص بمن فيهم المنفذون الأربعة للجريمة، وكذلك بعض المتعاونين معهم والذين قاموا بتقديم المساعدات لهم.

المصدر: RT