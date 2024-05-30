بوتين: دعم الروس للمشاركين في العملية العسكرية الخاصة يعتبر أساس النجاح في ساحة المعركة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقاء مع عائلات حصلت على وسام "المجد الأبوي" و"الأم البطلة"، إن المقاتلين في الجبهة يحتاجون للدعم، بما في ذلك الدعم المعنوي.

وشدد الرئيس بوتين على أن هذا الموقف من جانب جميع المواطنين الروس، يعتبر أحد أسس نجاح الجيش على الجبهة.

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وأضاف رئيس الدولة مخاطبا عائلة شيشوف، التي يرسل أفرادها رسائل وأمتعة مفيدة للجنود في الجبهة: "أود أن أعرب عن كلمات الشكر والامتنان، باسمي ونيابة عن رجالنا الذين يتلقون المساعدة والرسائل منكم. أنتم تدركون مدى أهمية هذا بالنسبة للأشخاص الذين يخاطرون بحياتهم من أجل تحقيق مصالح بلادنا، ومصالح العائلات الروسية مثل أسرتكم".

وخلص الرئيس الروسي إلى أن "هذا الارتباط والدعم المتبادل هو أساس وجودنا ككل، إلى حد كبير، وأساس نجاحاتنا، بما في ذلك في ساحة المعركة".

المصدر: تاس