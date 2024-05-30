بوتين: العائلات كثيرة الأطفال يجب أن تصبح القاعدة السائدة في روسيا

قال الرئيس فلاديمير بوتين، خلال لقاء مع عائلات حصلت على وسام "المجد الأبوي" و"الأم البطلة"، إن الأسر الكبيرة في روسيا يجب أن تصبح القاعدة السائدة، وإن البلاد تتحرك نحو ذلك بثقة.

وشدد الرئيس على أن "الأطفال بالنسبة للوالدين يمثلون سعادة لا تضاهى، وربما كانوا أهم شيء لأي شخص. مثل هذا المثال يلهم الشباب الذين بدأوا للتو حياتهم البالغة. طبعا يجب أن يصبح الاتجاه السائد في روسيا، الأسرة التي لديها ثلاثة أطفال أو أكثر، ويجب أن يصبح ذلك أسلوب الحياة الطبيعي. ونحن نتحرك على وجه التحديد في هذا الاتجاه".

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وأكد رئيس الدولة، أن السلطات تبني كل قراراتها حول مصالح الأسرة والأطفال، ويجب أن يكون هؤلاء واثقين من دعم الدولة لهم.

وقال: "بالذات تتمحور جميع نشاطاتنا عمليا وجميع الإجراءات والقرارات الحكومية، حول مصالح العائلات والأطفال، وفي مجموعة متنوعة من المجالات: في مجالات التعليم والرعاية الصحية، وحتى في الاقتصاد، وفي تطوير برامج الإسكان وفي تجديد مدننا وقرانا. يجب أن تكون الأسر وأولياء الأمور على ثقة من أن الدولة مستعدة لتقديم الدعم اللازم لهم".

وأشار بوتين إلى أن أوسع الفرص الممكنة لتحقيق الذات يجب أن تكون مفتوحة للأطفال حتى يتمكنوا من الكشف عن إمكاناتهم وقدراتهم ومواهبهم. وقال: "سنستمر، بالطبع، في تهيئة جميع الظروف بحيث يولد أكبر عدد ممكن من الأطفال في الأسر الروسية، وأؤكد أن هذه هي المهمة الأساسية لسياسة دولتنا".

ووفقا للرئيس بوتين، بلغ عدد العائلات المتعددة الأطفال في السنوات الأخيرة مليونين، وقد زاد هذا المؤشر بنسبة 26٪ تقريبا.

المصدر: تاس