روسيا تعمل على تطوير الجيل المقبل من أنظمة الدفاع المضاد للصواريخ

قال كبير المصممين بمركز قيادة نظام الدفاع الصاروخي بالجيش الروسي، إن العمل يجري حاليا في روسيا في مجال إنشاء الجيل القادم من أنظمة الدفاع الصاروخي المزودة بأنظمة تسليح جديدة.

وأضاف في حديث لقناة "زفيزدا" التلفزيونية: "بالتأكيد نعم. هناك أفكار، كما يقولون، حول كيفية الاستمرار. كيفية إعطاء المنظومة تطورا جديدا، دعنا نقول، استخدام أنواع جديدة من التسليح. كل هذا قيد العمل، ونأمل أن يتم ذلك في القريب العاجل في المستقبل سوف ترون النسخ الجديدة من منظوماتنا".

إقرأ المزيد

ويشار إلى أن منظومات الدفاع الجوي والصاروخي الروسية، تتصدى بشكل يومي تقريبا للصواريخ الأمريكية والبريطانية والفرنسية التي تطلقها القوات الأوكرانية على مختلف المناطق الروسية القريبة من منطقة العملية الخاصة، وتسقطها.

المصدر: تاس