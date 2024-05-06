بيسكوف: بوتين سيجتمع اليوم مع الحكومة المنتهية ولايتها

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين يستعد في الكرملين لحفل التنصيب المقرر يوم غد 7 مايو.

وأشار ممثل الكرملين إلى أن رئيس الدولة سيلتقي في منتصف النهار بالحكومة المنتهية ولايتها بحسب الدستور.

وأضاف بيسكوف: "في منتصف اليوم، يخطط الرئيس بوتين لعقد لقاء مع أعضاء الحكومة. هذا هو الاجتماع الأخير للتشكيلة الحالية لمجلس الوزراء".

ونوه بيسكوف، بأنه سيتم خلال اجتماع الحكومة اليوم، استعراض نتائج العمل.

ووفقا لبيسكوف يخطط الرئيس بوتين بالإضافة لذلك "لعقد عدد من الاجتماعات والمؤتمرات الداخلية".

وشدد بيسكوف على أن "التنصيب غدا يتطلب التحضير الدؤوب".

المصدر: تاس