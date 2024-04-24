الكرملين يدعو لاعتماد المعلومات الرسمية بشأن اعتقال تيمور إيفانوف

دعا المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إلى اعتماد المعلومات الرسمية بشأن اعتقال نائب وزير الدفاع تيمور إيفانوف، وعدم الاستماع إلى التكهنات و"الصخب والضجيج".

بهذا الشكل علق ممثل الكرملين، على ما زعمته بعض وسائل الإعلام بأن إيفانوف، الذي تم القبض عليه في قضية رشوة، متهم كذلك بالخيانة.

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وقال بيسكوف: "هناك الآن الكثير من التأويلات المختلفة حول كل هذا الموضوع، وهنا، بالطبع يجب الاعتماد على المعلومات الرسمية. علاوة على ذلك، فإن التحقيق جار. وكل ما يقال ليس أكثر من تكهنات حول هذا الأمر. يجب الاعتماد على المعلومات الواردة من سلطات التحقيق. وبطبيعة الحال، في نهاية المطاف - قرار المحكمة".

وذكر بيسكوف، أنه تم إبلاغ الرئيس بوتين باعتقال إيفانوف، وكذلك تم إبلاغ وزير الدفاع سيرغي شويغو. ووفقا له هناك اتصالات يومية بين رئيس الدولة ووزير الدفاع، لكن بيسكوف لم يحدد ما إذا كان الرئيس والوزير ناقشا الوضع المتعلق باعتقال إيفانوف.

وقال بيسكوف: "القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة، يجري اتصالات مستمرة مع وزير الدفاع خلال العملية العسكرية. هذه الاتصالات يومية".

مساء أمس الثلاثاء، أعلنت لجنة التحقيق الروسية، احتجاز إيفانوف للاشتباه في تقاضيه رشوة بموجب البند رقم 6 من المادة 290 في القانون الجنائي الروسي، الذي يتعلق جرائم تقاضي رشوة بحجم ضخم جدا( لا تقل عن مليون روبل)، وتبلغ أقصى عقوبة لهذه الجريمة 15 سنة سجنا.

المصدر: تاس