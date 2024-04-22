روسيا.. مقتل شرطيين وإصابة ثالث في هجوم على دورية للشرطة في القوقاز

أسفر إطلاق للنار على وحدة دورية في جمهورية قره تشاي تشيركيسيا الروسية عن مقتل شرطيين وإصابة آخر.

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أفادت بذلك الخدمة الصحفية لمكتب التحقيقات بالمنطقة، حيث تابعت، في بيان لها: "وفقا للتحقيقات التي أجريت صباح اليوم، 22 أبريل، هاجم شخص مجهول الهوية حتى الآن فرقة شرطة قره تشاي تشيركيسيا التابعة لوزارة الداخلية الروسية أثناء قيامها بواجبها، وتوفي ضحيتان متأثرين بجراحهما، وتم نقل الضحية الثالثة إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وقد أطلق المهاجم عدة أعيرة نارية على ضباط الشرطة، وسرق أسلحة الخدمة والذخيرة الخاصة بهم. وقد تم رفع قضية جنائية بموجب الفقرة الأولى من المادة 317 للقانون الجنائي الروسي بتهمة الاعتداء على حياة ضباط إنفاذ القانون، وحمل وتخزين الأسلحة والذخيرة بشكل غير قانوني وسرقة الأسلحة والذخيرة.

المصدر: تاس