أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم، عن تعازيه في وفاة مراسل إزفستيا العسكري سيميون يريومين.

وقال ممثل الكرملين: "قبل كل شيء نعرب عن تعازينا العميقة بوفاة سيميون يريومين، نتعاطف مع أقاربه وأصدقائه، إنها مأساة كبيرة".

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ووفقا له، "يؤكد هذا الحادث مرة أخرى مدى خطورة المهمة التي يقوم بها الصحفيون على الجبهة".

وأشار بيسكوف إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بشكل متعمد وبإصرار بمطاردة الصحفيين الروس وجعلهم أهدافا لها.

أمس الجمعة، أعلنت "إزفستيا" عن مقتل مراسلها الحربي سيميون يريومين (42 عاما) أثناء أداء مهامه المهنية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة على محور زابوروجيه.

وأشارت إلى أن الصحفي يريومين لقي مصرعه متأثرا بجراحه بعدما أصيب بذخيرة أطلقتها طائرة أوكرانية بدون طيار.

المصدر: نوفوستي