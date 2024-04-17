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موسكو.. ضبط عصابة لتنظيم قناة للهجرة عبر زيجات صورية

أخبار روسيا

موسكو.. ضبط عصابة لتنظيم قناة للهجرة عبر زيجات صورية
Sputnik
أرشيف
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أعلنت لجنة التحقيق الروسية ضبط عصابة حاولت تنظيم قناة للهجرة وتشريع إقامة الأجانب عبر زيجات صورية في العاصمة موسكو، واستطاعت "إتمام" زيجتين فقط خلال ثمانية أشهر من نشاطها.

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وأضافت أن 3 من أفراد العصابة ركزوا نشاطهم على البحث عن نساء مستعدات للزواج الصوري من أجانب مقابل مبالغ مالية، بما يتيح لهم الحصول على الإقامة المؤقتة في روسيا، وأن العصابة استطاعت "إتمام" زيجتين بين يناير وأكتوبر 2022.

المصدر: نوفوستي

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