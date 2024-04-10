روسيا.. السجن لخمسة أشخاص نظموا قناة للهجرة غير الشرعية للأجانب

حكمت محكمة في تفير بالسجن مع وقف التنفيذ لفترات تتراوح بين 1.5 إلى 3.5 سنة على خمسة من السكان المحليين الذين قاموا بتنظيم هجرة غير شرعية لأكثر من 50 مواطنا أجنبيا إلى روسيا.

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ووفقا للمعلومات المتوفرة، "قام موظفو جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في منطقة تفير بقمع الأنشطة غير القانونية لخمسة من سكان مدينة تفير، الذين نظموا قناة للهجرة غير الشرعية للمواطنين الأجانب".

وجرت الإشارة إلى أنه تم جمع كل الأدلة التي تثبت ضلوع الخمسة المذكورين أعلاه، في النشاط غير القانوني.

وقال مصدر في فرع جهاز الأمن الفيدرالي في تفير: "بموجب قرار المحكمة المركزية لمدينة تفير، تمت إدانة جميع المشاركين في أنشطة غير قانونية وحكم عليهم بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة سنة ونصف إلى ثلاث سنوات ونصف. ودخل الحكم حيز التنفيذ قانونيا".

المصدر: نوفوستي