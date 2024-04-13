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القبض على رجل رش سائلا كيميائيا حارقا على نساء في ضواحي موسكو (صور)

أخبار روسيا

القبض على رجل رش سائلا كيميائيا حارقا على نساء في ضواحي موسكو (صور)
Globallookpress
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اعتقلت الشرطة رجلا رشق سائلا كيميائيا حارقا على امرأة وفتاة قاصر في مدينة شولكوفو بضواحي موسكو، مما أدى لإصابتهما بحروق متفاوتة نقلتا على إثرها إلى المستشفى.

وذكرت وزارة الداخلية أن الجاني مواطن عمره 31 عاما من مدينة مونينو بمقاطعة موسكو.

القبض على رجل رش سائلا كيميائيا حارقا على نساء في ضواحي موسكو (صور)اعتقال شخص سكب سائلا كيميائيا على امراة وفتاة قاصر المارة في مقاطعة موسكو

وأضافت الداخلية أنه رشق السائل أولا على وجه امرأة، تم نقلها إلى المستشفى وهي مصابة بحروق في عينها.

القبض على رجل رش سائلا كيميائيا حارقا على نساء في ضواحي موسكو (صور)اعتقال شخص سكب سائلا كيميائيا على امراة وفتاة قاصر المارة في مقاطعة موسكو

وثم في شارع مجاور رشق السائل على فتاة تم إدخالها أيضا إلى المستشفى بسبب حرق كيميائي.

القبض على رجل رش سائلا كيميائيا حارقا على نساء في ضواحي موسكو (صور)اعتقال شخص سكب سائلا كيميائيا على امراة وفتاة قاصر المارة في مقاطعة موسكو

وكشفت التحقيقات أن المهاجم مهندس وعلّم تقنيات الراديو في إحدى المدارس الثانوية، وعمل مهندسا في أحد المختبرات، وهو الآن عاطل عن العمل.

المصدر: نوفوستي

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