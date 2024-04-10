لجنة التحقيق الروسية تعتقل 8 أفراد متورطين في عمليات هجرة غير شرعية نحو الأراضي الروسية

أفادت لجنة التحقيق الروسية اليوم الأربعاء باعتقال 8 أفراد ينتمون لجماعة إجرامية في مقاطعتي بريانسك وسمولينسك، بتهمة تنظيم عمليات هجرة غير شرعية

وأوضحت الخدمة الصحفية للجنة التحقيق في بيان رسمي: "تجري هيئات التحقيق التابعة للجنة التحقيق الروسية في مقاطعة بريانسك تحقيقا في قضية جنائية مستندة إلى الجرائم المنصوص عليها في الأجزاء 1، 2 من المادة 210، والجزء 2 من المادة 322.1 من القانون الجنائي الروسي الذي ينص على معاقبة أي فرد يتورط في تنظيم جماعات إجرامية والانخراط فيها وكذلك تنظيم الهجرة غير الشرعية".

وأشار البيان إلى أنه تم اعتقال 8 أفراد من مقاطعتي سمولينسك وبريانسك للاشتباه في ارتكابهم هذه الجرائم.

وبحسب البيان شارك أعضاء المجموعة في اعتراف وهمي بالأبوة من أجل الحصول على الجنسية الروسية بطريقة ميسرة، مضيفا أن منظم العملية مواطن من جمهورية طاجيكستان، وعضو آخر في جماعة إجرامية مطلوبة، وسيتم توجيه الاتهام إلى جميع المشتبه بهم قريبا وسيتم اختيار التدابير الوقائية اللازمة.

ووفقا للتحقيق، قام أحد سكان منطقة تفير البالغ من العمر 30 عاما، بتشكيل جماعة "إجرامية بغية تنظيم عمليات هجرة غير شرعية للأجانب، وانضم إليه ما لا يقل عن 9 أفراد من سكان مقاطعتي سمولينسك وبريانسك، بمن فيهم رئيس مديرية السجل المدني بالمنطقة .

في عام 2022، نفذ أعضاء الخلية الإجرامية، مقابل مكافأة مالية تصل إلى عشرات الآلاف من الروبلات، إجراءات اعتراف وهمي بأبوة مواطني جمهوريتي طاجيكستان وأوزبكستان على سبعة قاصرين يعيشون في منطقة بريانسك، من أجل الحصول على جنسية الاتحاد الروسي بطريقة مبسطة.

وتم الكشف عن الجريمة وإيقافها من قبل موظفي إدارة التحقيقات الجنائية الرئيسية بوزارة الداخلية الروسية بدعم من عملاء وحدة مكافحة الجريمة المنظمة التابعة لوزارة الداخلية الروسية في مقاطعة بريانسك وموظفي الأمن الفيدرالي الروسي في المنطقة.

المصدر: RT