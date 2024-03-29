وفاة رجل كان يساعد الناس على مغادرة "كروكوس سيتي" أثناء اندلاع الحريق فيه

أعلن "اتحاد أرمن روسيا" عن وفاة كارين ينغيباريان البالغ 35 عاما من العمر، والذي ساعد على إنقاذ العديد من الناس من مركز "كروكوس سيتي" التجاري حين نشب فيه حريق جراء الهجوم الإرهابي.

وأشار "اتحاد الأرمن" في بيان له، إلى أن الرجل كان يساعد الناس على مغادرة مبنى المركز التجاري والوصول إلى الأطباء، ثم رجع مرارا إلى المبنى المحترق لإنقاذ المزيد من الناس رغم بروز الخطر على حياته.

وأضاف البيان أن ينغيباريان سلم ملابسه الدافئة لأحد المصابين جراء الهجوم، ولم يعد إلى منزله إلا في الصباح بعد ليلة الهجوم.

وخلال إنقاذه الناس من المبنى، استنشق ينغيباريان الدخان، مما أسفر عن إصابة جهازه التنفسي بأحادي أكسيد الكربون.

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وفي وقت لاحق نقل الرجل إلى المستشفى، حيث تدهورت حالته الصحية خلال الأيام الأخيرة، ولم يتمكن الأطباء من إنقاذه.

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ومن المتوقع أن تجري مراسم دفن جثمان كارين ينغيباريان يوم السبت في الكنيسة الأرمنية بموسكو.

وبوفاته، ارتفع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي على مركز "كروكوس سيتي" بضواحي موسكو، الذي وقع يوم الجمعة 22 مارس، إلى 144 شخصا.

وكانت وزارة الصحة الروسية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة عن وفاة الضحية الـ 144 للهجوم دون ذكر اسمه أو أي تفاصيل بشأن وفاته.

المصدر: RT