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خبير عسكري: لندن وواشنطن تجندان إرهاببين عبر قناة "صوت خراسان"

أخبار روسيا

خبير عسكري: لندن وواشنطن تجندان إرهاببين عبر قناة
Globallookpress
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أكد الضابط المتقاعد في الجيش الروسي ألكسندر ميخائيلوف أن الولايات المتحدة وبريطانيا تقفان وراء تجنيد إرهابيي هجوم "كروكوس".

وقال ميخائيلوف: "الأمريكان والبريطانيون يقفون وراء كل عمل معاد لروسيا، ويجب التعامل مع هذا الأمر على أنه بديهي".

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وأضاف أن هذا يتضح من خلال عمليات التجنيد عبر قناة "صوت قناة خراسان" التابعة لـ"داعش" وتستهدف شريحة من الطاجيك على "تليغرام".

وتابع: "الآن يبحثون من ارتكب الهجوم الإرهابي، وإن كان داعش أو غيره، يجب أن نفهم أن محادثات قناة "صوت خراسان" تكشف منفذي العملية، وليس المخططين لها".

وأضاف أن الهجوم الإرهابي يفيد أوكرانيا والأمريكيين والبريطانيين.

وأكد مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف يوم الثلاثاء أن المعلومات الأولية التي أفاد بها منفذو الهجوم الإرهابي على "كروكوس" تؤكد الأثر الأوكراني.

ووقع هجوم مجمع "كروكوس" مساء الجمعة 22 مارس.

المصدر: نوفوستي

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