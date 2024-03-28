سيمونيان: كان من الممكن أن أكون في "كروكوس" لحظة وقوع الهجوم لولا حدوث معجزة

صرحت رئيسة تحرير قناة "RT" ومجموعة "روسيا سيفودنيا" مارغريتا سيمونيان، أنه كان الممكن أن تكون متواجدة في "كروكوس" لحظة وقوع الهجوم الإرهابي على المكان لولا حدوث معجزة.

وقالت سيمونيان في برنامج للإعلامي الروسي تيغران كيوسيان"على "تليغرام": "كان من المفترض أن أكون في (مجمع) كروكوس، لقد كانت معجزة أنني لم أتواجد هناك، كان لدي موعد في أحد المطاعم، وهناك العديد من المطاعم التي تحمل نفس اسمه، أحدها في كروكوس.. لكننا أنا وزملائي الذين كان من المفترض أن التقيهم لم يفهم بعضنا بعضاً".

إقرأ المزيد

وذكرت سيمونيان، أن زملاءها كانوا قد وصلوا بالفعل إلى المطعم في كروكوس، فيما هي تأخرت بسبب اجتماع سابق.

وتابعت: "كنت قد اقتربت من طريق موسكو الدائري، أي أنني كنت أقرب إلى كروكوس أكثر من المكان الذي كنت ذاهبة إليه ... قالوا (زملائي): نحن صرنا في كروكوس، هيا، فنحن وصلنا.. وكنت أعرف أن الذهاب إلى هناك أقرب، لكنني كنت متعبة جدا، فقد كان مساء الجمعة، وبدأت أفكر.. لا، سيستغرق الوصول إلى المكان التالي الذي أحتاج إلى التواجد فيه وقتا طويلا من هناك".

وأضافت: "ولكن في المقابل، "هذا موقف غير لطيف مني فالناس ينتظرون".

وأضافت سيمونيان قائلة إنها طلبت من زملائها الالتقاء في المكان المخطط للذهاب إليه في الأصل، وبعد ذلك غادروا المنشأة (الكروكوس)، وبمجرد جلوسهم في المطعم الجديد، بدأت المكالمات (حول الهجوم) ترد.

واختتمت: "كان من المفترض أن نكون في كروكوس.. لا شك في أنه يوجد ملاك حارس للإنسان".

وقع الهجوم الإرهابي على قاعة مجمع "كروكوس سيتي" مساء الجمعة 22 مارس. حيث اقتحم عدة رجال يرتدون ملابس مموهة المبنى وفتحوا النار على الموجودين، وبعد ذلك سمعت عدة انفجارات واندلع حريق. وبحسب آخر البيانات التي نشرتها لجنة التحقيق، سقط 143 شخصا ضحايا ذاك الهجوم الإرهابي.

هذا وأعلنت لجنة التحقيق الروسية، في وقت سابق من اليوم، عن توصلها إلى أدلة على وجود صلة بين الإرهابيين الذين نفذوا الهجوم في مجمع "كروكوس" والقوميين الأوكرانيين.

المصدر: "نوفوستي"+RT