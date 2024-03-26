"دقيقة صمت" في الدوما الروسي ومطالب بإعادة تفعيل عقوبة الإعدام بعد هجوم "كروكوس" (فيديو)

وقف نواب مجلس الدوما الروسي اليوم الثلاثاء، دقيقة صمت إكراما لأرواح ضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي الذي وقع في 22 مارس الجاري بضواحي موسكو وراح ضحيته عشرات القتلى والمصابين.

وخلال الجلسة العامة للدوما الروسي، دعا رئيس الحزب الديمقراطي الليبرالي، ليونيد سلوتسكي، إلى إلغاء العمل بالوقف الاختياري لعقوبة الإعدام.

وقال سلوتسكي: "إن البصمات الأوكرانية تصبح واضحة أكثر فأكثر كل يوم. في هذه المأساة (كروكوس) <...> رأينا كيف فر هؤلاء البلطجية باتجاه أوكرانيا... اليوم يجب أن نقول بوضوح أن الوقف الاختياري لعقوبة الإعدام، الذي تم اعتماده في عام 1996 فيما يتعلق بالانضمام إلى مجلس أوروبا يجب أن يتوقف".

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وأضاف: "اليوم لا يمكن أن يكون هناك أي شكل آخر من أشكال العقوبة لهؤلاء الأوغاد سوى عقوبة الإعدام".

يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ذكر أن مرتكبي الهجوم الإرهابي الـ4 حاولوا الهرب وكانوا يتجهون نحو أوكرانيا، مشيرا إلى أنه تم إعداد "نافذة" لهم على الجانب الأوكراني من أجل عبور الحدود.

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إن جميع مرتكبي ومنظمي الهجوم الإرهابي في مركز كروكوس بالقرب من موسكو يستحقون الموت.

وكتب في قناته على "تلغرام": "هل ينبغي أن يتم قتل المجرمين؟ طبعا يجب أن يقتلوا. وحتما سيتم ذلك. لكن الأهم بكثير هو قتل جميع المتورطين والضالعين في الجريمة. يجب قتل الجميع. بمن في ذلك من قام بالتمويل ودفع المال، وكل من تعاطف وكل من ساعد. يجب قتلهم جميعا".

المصدر: نوفوستي + RT