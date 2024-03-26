توقيف ثامن متهم بالتورط في تنفيذ هجوم "كروكوس" الإرهابي (فيديو)

قررت المحكمة في موسكو القبض على المتهم الـ8 والمدعو عليشر قاسيموف، في قضية هجوم "كروكوس" الإرهابي وذلك لقيامه بتأجير شقة للإرهابيين منفذي الهجوم يوم 22 مارس الجاري.

وذكر مراسل وكالة "تاس" في وقت سابق أن لجنة التحقيق الروسية طلبت توقيف واحتجاز المتهم عليشر خاتماموفيتش وأكدت اللجنة حينها أن الموقوف هو "مشتبه فيه" كضالع في الجريمة.

وقال بيان المكتب الصحفي لمحكمة باسماني في العاصمة موسكو: "تلقت المحكمة طلبا من لجنة التحقيق لاعتقال عليشر خاتماموفيتش قاسيموف، المشتبه به في هجوم كروكوس سيتي هول".

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إلى ذلك لم يتم تحديد دور قاسيموف الفعلي في هذه الجريمة غير تأجير الشقة للمنفذين، في حين تذكر تقارير إعلامية، أن الشقة في مقاطعة موسكو جرى تحويلها إلى قاعدة انطلاق لتنفيذ هجومهم الإرهابي.

ويوم أمس 25 مارس، أوقفت محكمة باسماني المشاركين الأربعة بتهمة تنفيذ الهجوم الإرهابي بشكل مباشر وهم : داليرجون بارتوفيش ميرزويف، محمد صوبير فايزوف، مورودالي سعيد كرامي رجب علي زاده، فريدون شمس الدين.

وفي وقت لاحق، استلمت المحكمة 3 مذكرات أخرى تتعلق بالقبض على أمينتشون إسرويلوفيتش إسلاموف، وديلوفار إسرويلوفيتش إسلوموف، وإسرويل إبراهيموفيتش إسلوموف".

المصدر: تاس + وكالات