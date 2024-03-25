محققون روس يطلبون القبض على 3 متهمين آخرين في قضية هجوم "كروكوس" الإرهابي

أفادت وكالة "نوفوستي" بأن المحققين الروس طلبوا احتجاز ثلاثة متهمين آخرين في قضية هجوم "كروكوس" الإرهابي.

وقالت الوكالة نقلا عن مصادر في المحكمة: "تم استلام ثلاث مواد أخرى تتعلق بالقبض على أمينتشون إسرويلوفيتش إسلاموف، وديلوفار إسرويلوفيتش إسلوموف، وإسرويل إبراهيموفيتش إسلوموف".

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ووفقا لأسمائهم الكاملة فهم أب وولداه. وقد تم توجيه التهم رسميا إلى شخصين منهم متورطين في القضية، بينما لا يزال الثالث مشتبها به.

وأعلنت السلطات عن اعتقال 11 شخصا على خلفية هجوم "كروكوس" الإرهابي، بينهم 4 إرهابيين شاركوا فيه بشكل مباشر.

وقضت محكمة منطقة باسماني في موسكو بالحبس لمدة شهرين على ذمة التحقيق لمنفذي هجوم كروكوس الإرهابي.

وتم توجيه تهمة الإرهاب (المادة 205 من قانون العقوبات الجنائية الروسي) للمعتقلين الأربعة. وتنص العقوبة القصوى بموجب هذه المادة على السجن مدى الحياة.

المصدر: نوفوستي