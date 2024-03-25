بيسكوف: نتائج بوتين في انتخابات 2024 ظاهرة عالمية

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف ان نتيجة الرئيس فلاديمير بوتين في الانتخابات الأخيرة بغير مسبوقة، مؤكدا أن87% من الأصوات بعد 24 عاما بالسلطة وبإقبال كبير هي ظاهرة عالمية.

وقال بيسكوف في مقابلة مع موقع "Arguments and Facts": "إن الأرقام التي فاز بها بوتين لم يسبق لها مثيل.. 87% من الأصوات بعد 24 عاما في السلطة هي ظاهرة عالمية، مع مثل هذه المشاركة العالية، ومن حيث نزاهة الانتخابات فهي أيضا غير مسبوقة على الإطلاق، ولم يكن لدى المراقبين أي شكاوى جدية بشأنها".

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وحقق الرئيس بوتين فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية الروسية حيث حصد نسبة 87.28% بعد فرز كامل أصوات الناخبين.

وأشار متحدث الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن نزاهة الانتخابات وصلت إلى مستوى عال غير مسبوق.

هذا ووجه زعماء العالم برقيات تهنئة للرئيس بوتين بالفوز الكبير الذي حققه في انتخابات الرئاسة الروسية.

وأجمعت البرقيات على أن نتائج التصويت تؤكد الدعم الكبير الذي يحظى به بوتين في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها روسيا.

المصدر: نوفوستي