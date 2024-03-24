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دعابة غير موفقة.. راكبة في أحد مطارات موسكو تعلن وجود قنبلة في حقيبة ظهرها

أخبار روسيا

دعابة غير موفقة.. راكبة في أحد مطارات موسكو تعلن وجود قنبلة في حقيبة ظهرها
Sputnik
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أعلنت امرأة من ركاب رحلة متجهة من مطار شيريميتيفو قرب موسكو إلى يريفان اليوم الأحد أن لديها قنبلة في حقيبة ظهرها، ما أدى إلى توقيفها وتأجيل الرحلة.

وقال مصدر أمني في المطار إنه عند صعود المسافرين على متن الطائرة، أبلغت إحدى الراكبات عن وجود متفجرات في حقيبة ظهرها، في ما يبدو أنها كان دعابة غير موفقة.

وأوضح المصدر قائلا: "كانت المرأة منزعجة لأنه بينما كان الركاب يصعدون على متن الطائرة، كانت المضيفة تتحدث مع شخص ما بالهاتف. فقالت المرأة: "توقفي عن الكلام، وإلا فلن تلاحظي القنبلة الموجودة في حقيبتي".

وأضاف المصدر أنه بعد ذلك اتصل الطاقم بالشرطة التي قامت باحتجاز المرأة واستجوابها، كما تم تفتيش حقيبة ظهرها دون أن يعثر على أي قنبلة بداخلها.

المصدر: RT

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