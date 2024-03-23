 
مباشر

سكان موسكو يتبرعون بالدم لمصابي الهجوم الإرهابي في كراسنوغورسك (فيديو)

أخبار روسيا

سكان موسكو يتبرعون بالدم لمصابي الهجوم الإرهابي في كراسنوغورسك (فيديو)
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x7qf

توافد المواطنون بشكل جماعي إلى مركز "غافريلوف" في موسكو ووقفوا في صف طويل للتبرع بالدم للمصابين في الهجوم الإرهابي الذي وقع في المركز التجاري كروكوس بضواحي موسكو.

وبدأ مركز التبرع في العاصمة باستقبال الراغبين في التبرع بالدم من الساعة 8:30 (بتوقيت موسكو). وكان هناك صف طويل من المواطنين خارج المبنى.

إقرأ المزيد
لحظة بلحظة.. قتلى وجرحى في هجوم إرهابي على مركز تجاري في ضواحي موسكو (فيديو)
لحظة بلحظة.. قتلى وجرحى في هجوم إرهابي على مركز تجاري في ضواحي موسكو (فيديو)

وقال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو إن عشرات  الأشخاص المهتمين "يريدون القيام بشيء على الأقل لمساعدة" المتضررين جراء الهجوم الإرهابي. ولفت إلى أن 115 شخصا نقلوا إلى المستشفى، 5 منهم أطفال، و60 بالغا وطفل واحد في حالة خطيرة.

ووقع مساء أمس الجمعة هجوم إرهابي في المركز التجاري "كروكوس سيتي هول" في مدينة كراسنوغورسك بضواحي موسكو. وفي ذلك الوقت، كان من المفترض أن يقام حفل موسيقي في قاعة حفلات المركز.

وبحسب أحدث البيانات، قتل 60 شخصا وأصيب أكثر من 100 آخرين.

وفتحت لجنة التحقيق قضية جنائية فيما يتعلق بالهجوم الإرهابي. ويعمل ضباط إنفاذ القانون في مكان الحادث.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. قتلى وجرحى في هجوم إرهابي على مركز تجاري في ضواحي موسكو (فيديو)