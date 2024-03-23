سكان موسكو يتبرعون بالدم لمصابي الهجوم الإرهابي في كراسنوغورسك (فيديو)

توافد المواطنون بشكل جماعي إلى مركز "غافريلوف" في موسكو ووقفوا في صف طويل للتبرع بالدم للمصابين في الهجوم الإرهابي الذي وقع في المركز التجاري كروكوس بضواحي موسكو.

وبدأ مركز التبرع في العاصمة باستقبال الراغبين في التبرع بالدم من الساعة 8:30 (بتوقيت موسكو). وكان هناك صف طويل من المواطنين خارج المبنى.

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وقال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو إن عشرات الأشخاص المهتمين "يريدون القيام بشيء على الأقل لمساعدة" المتضررين جراء الهجوم الإرهابي. ولفت إلى أن 115 شخصا نقلوا إلى المستشفى، 5 منهم أطفال، و60 بالغا وطفل واحد في حالة خطيرة.

ووقع مساء أمس الجمعة هجوم إرهابي في المركز التجاري "كروكوس سيتي هول" في مدينة كراسنوغورسك بضواحي موسكو. وفي ذلك الوقت، كان من المفترض أن يقام حفل موسيقي في قاعة حفلات المركز.

وبحسب أحدث البيانات، قتل 60 شخصا وأصيب أكثر من 100 آخرين.

وفتحت لجنة التحقيق قضية جنائية فيما يتعلق بالهجوم الإرهابي. ويعمل ضباط إنفاذ القانون في مكان الحادث.

المصدر: نوفوستي