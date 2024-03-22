رئيس مركز الفيزياء الروسي: تلقينا "هدية سخية " من الغرب

كشف رئيس مركز "كورتشاتوف" الروسي للدراسات النووية ميخائيل كوفالتشوك أن معظم العلماء الروس العاملين في المؤسسة الأوروبية للبحوث النووية (CERN) هم في الأساس موظفون في المركز.

وقال كوفالتشوك:"حصة الأسد للأخصائيين الروس في CERN هم الباحثون والموظفون في مركز "كورتشاتوف" الروسي للدراسات النووية. وفي الواقع، فإن عودة هؤلاء الذين قمنا بتدريسهم وإعدادهم عقائديا وعلميا، هي هدية سخية لنا".

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يذكر أن المؤسسة الأوروبية للبحوث النووية (CERN) في سويسرا علّقت في مارس 2022 مفعول وضع روسيا القانوني كجهة مراقبة في CERN. وفي يونيو عام 2022 قرر مجلس المؤسسة الأوروبية للبحوث النووية عدم تجديد اتفاقيات التعاون مع روسيا وبيلاروس بعد عام 2024.

وكان رئيس معهد الفيزياء النووية لدى أكاديمية العلوم الروسية د. بافيل لوغاتشوف قد أعلن في وقت سابق أن قطع التعاون مع العلماء الروس من قبل المؤسسة الأوروبية للبحوث النووية سيؤدي إلى إبطاء العلم العالمي وبصورة خاصة فيزياء الجسيمات وأجهزة التسريع، وأعاد إلى الأذهان أن المؤسسة الأوروبية كانت قد أعلنت أنها ستفسخ اتفاقيات التعاون مع نحو 500 عالم روسي في نوفمبر عام 2024.

المصدر: تاس