من تحت مياه بحر اليابان.. غواصة روسية تطلق صاروخا مجنحا لمسافة تزيد عن 1000 كم (فيديو)

أفاد أسطول المحيط الهادئ الروسي اليوم الجمعة بأن غواصة "فولخوف" التابعة له أطلقت في إطار التدريبات القتالية صاروخا مجنحا من طراز "كاليبر" على هدف ساحلي في شرق البلاد.

وقال أسطول المحيط الهادئ في بيان له: "وفقا لخطة التدريب القتالي، أطلق طاقم غواصة "فولخوف" التي تعمل بالديزل والكهرباء والتابعة لأسطول المحيط الهادئ، صاروخا مجنحا من طراز كاليبر من موقع تحت الماء في بحر اليابان".

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وذكر البيان أن إطلاق الصاروخ تم تنفيذه على هدف ساحلي في ميدان رماية "سوركوم" التكتيكي بإقليم خاباروفسك، يحاكي موقع إطلاق نار لعدو وهمي. وقبل الإطلاق احتلت الغواصة سرا موقعها في المنطقة المخصصة للرماية. وتجاوز مدى إطلاق الصاروخ ألف كيلومتر، حسب البيان.

وأوضح البيان أن إغلاق منطقة الرماية قامت به سفن تابعة لأسطول المحيط الهادئ، إضافة إلى طائرات ومسيرات تابعة للطيران البحري.

المصدر: وكالات