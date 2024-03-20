شويغو يترأس اجتماع الجمعية التطوعية لمساعدة الجيش والطيران والبحرية الروسية (دوساف)

ترأس وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في مركز إدارة الدفاع الوطني، اجتماع المجلس الإشرافي التابع لـ"الجمعية التطوعية لمساعدة الجيش والطيران والبحرية الروسية" ("دوساف DOSAAF")

جاء في بيان الإدارة العسكرية الذي صدر عقب الاجتماع: تمت خلال اللقاء مناقشة قضايا تحسين نظام تدريب الشباب قبل التجنيد، وتفعيل التربية العسكرية الوطنية، وتطوير الثقافة البدنية والرياضات التطبيقية العسكرية، وتدريب المواطنين على التخصصات العسكرية.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن شويغو حدد المهام الأساسية لمواصلة تطوير "دوساف"، وتحسين قاعدتها التدريبية والمادية والتقنية.

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وكانت "دوساف" قد عقدت اجتماعا استثنائيا في 30 يناير، جرى خلاله تحديد التوجهات الإستراتيجية للتحسين والخطوط العريضة لبرامج المنظمة على المدى الطويل، بالإضافة إلى طرق زيادة كفاءة استخدام ممتلكات "دوساف".

وخلال الاجتماع، قدم وزير الدفاع الروسي الرئيس الجديد لـ "دوساف"، الجنرال ألكسندر دفورنيكوف.

المصدر: تاس