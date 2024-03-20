بوتين يحصل على أكثر من 72% من أصوات المواطنين الروس بالخارج

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فاز بـ 72.3% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية في الخارج.

وحصل بوتين على 87.28% من الأصوات بعد أن تم فرز 100% من أصوات الناخبين في روسيا وخارجها.

وحصل نيكولاي خاريتونوف زعيم "الحزب الشيوعي الروسي" على المركز الثاني بنسبة 4.31% من الأصوات، وحصل فلاديسلاف دافانكوف زعيم "الناس الجديد" على 3.85 %، وليونيد سلوتسكي عن "الحزب الديمقراطي الليبرالي" على 3.20%.

وأكد الرئيس الروسي في اجتماع مع أعضاء حملته الانتخابية، اليوم الأربعاء، أن نتائج الانتخابات الرئاسية الروسية التي شهدتها البلاد مؤخرا وفاز فيها، مقدّمة لانتصارات تحتاجها روسيا وستحققها.

المصدر: RT