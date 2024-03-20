بوتين: نتائج الانتخابات الرئاسية مقدّمة لانتصارات مقبلة تحتاجها روسيا

أكد الرئيس فلاديمير بوتين في اجتماع مع أعضاء حملته الانتخابية أن نتائج الانتخابات الرئاسية الروسية التي شهدتها البلاد مؤخرا وفاز فيها، مقدّمة لانتصارات تحتاجها روسيا وستحققها.

وقال بوتين: "النصر في الانتخابات ليس سوى مقدمة لانتصارات، روسيا بحاجة ماسّة لها، ولا شك في أنها ستتحقق".

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وحقق الرئيس بوتين فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية مؤخرا بنسبة 87.28 % بعد فرز كامل الأصوات.

وحلّ مرشح "الحزب الشيوعي الروسي" نيكولاي خاريتونوف ثانيا بنسبة 4.31%، وفلاديسلاف دافانكوف ثالثا عن "حزب الناس الجدد" بنسبة 3.85%، وليونيد سلوتسكي رابعا عن "الحزب اللبرالي الديمقراطي الروسي" بنسبة 3.20%.

وأعلنت رئيسة لجنة الانتخابات الروسية إيلّا بامفيلوفا أن التصويت في الانتخابات الرئاسية في روسيا سجل أعلى نسبة في تاريخ البلاد بلغت 77.44%، بتصويت أكثر من 87.1 مليون مواطن.

وأكدت أن اللجنة ستعلن نتائج الانتخابات رسميا الخميس الموافق للـ21 من مارس الجاري.

المصدر: RT