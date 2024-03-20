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بوتين: نتائج الانتخابات الرئاسية مقدّمة لانتصارات مقبلة تحتاجها روسيا

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بوتين: نتائج الانتخابات الرئاسية مقدّمة لانتصارات مقبلة تحتاجها روسيا
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أكد الرئيس فلاديمير بوتين في اجتماع مع أعضاء حملته الانتخابية أن نتائج الانتخابات الرئاسية الروسية التي شهدتها البلاد مؤخرا وفاز فيها، مقدّمة لانتصارات تحتاجها روسيا وستحققها.

وقال بوتين: "النصر في الانتخابات ليس سوى مقدمة لانتصارات، روسيا بحاجة ماسّة لها، ولا شك في أنها ستتحقق".

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وحقق الرئيس بوتين فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية مؤخرا بنسبة 87.28 % بعد فرز كامل الأصوات.

وحلّ مرشح "الحزب الشيوعي الروسي" نيكولاي خاريتونوف ثانيا بنسبة 4.31%، وفلاديسلاف دافانكوف ثالثا عن "حزب الناس الجدد" بنسبة 3.85%، وليونيد سلوتسكي رابعا عن "الحزب اللبرالي الديمقراطي الروسي" بنسبة 3.20%.

وأعلنت رئيسة لجنة الانتخابات الروسية إيلّا بامفيلوفا أن التصويت في الانتخابات الرئاسية في روسيا سجل أعلى نسبة في تاريخ البلاد بلغت 77.44%، بتصويت أكثر من 87.1 مليون مواطن.

وأكدت أن اللجنة ستعلن نتائج الانتخابات رسميا الخميس الموافق للـ21 من مارس الجاري.

المصدر: RT

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بوتين يحقق فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية بعد فرز 100% من أصوات الناخبين