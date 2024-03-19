بوتين: المواطنون بتصويتهم أدوا واجبهم والآن دور واجبنا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع رؤساء الكتل السياسية في مجلس الدوما، إن المواطنين الروس بتصويتهم أدوا واجبهم، والآن دور الحكومة أن تقوم بواجبها تجاه الشعب.

وقال الرئيس: "جاء الناس وقاموا بواجبهم. مواطنون عاديون. والآن حان دورنا للوفاء بواجبنا تجاههم".

وأكد بوتين على ضرورة العمل لتحقيق تطلعات المواطنين وحل مشاكلهم، مضيفا أن ذلك في حاجة ليس فقط إلى تغيير المسؤولين ولكن إلى تغيير مقاربات العمل أيضا لحل عدد من المسائل.

وشدد الرئيس الروسي على ضرورة العمل في كل مستويات السلطة، مشيرا إلى أنه في هذه الحالة حتى إن لم تسير مسألة معينة كما ينبغي فإن الموطنين قد يتسامحوا مع ذلك إذا رأوا الجهود تبذل.

وأشار بوتين إلى أن الانتخابات حدث مهم للغاية في ظل الظروف الحالية، قائلا: "إنها تشكل الشروط الأساسية لتطوير دولتنا، لتعزيز البلاد، والشروط الأساسية لتنميتها في المستقبل".

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية أمس الاثنين، بعد فرز 100% من بطاقات الاقتراع، فوز فلاديمير بوتين بولاية رئاسية جديدة بإجماع 87.28%.

المصدر: RT