أنطونوف: روسيا لا تهتم بتقييم الدول غير الصديقة لانتخاباتها

صرح السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف بأن روسيا لا تهتم بـ"التقييمات المتحيزة للدول غير الصديقة" للانتخابات الرئاسية في روسيا.

وقال أنطونوف في منشور على "تلغرام"، يوم الثلاثاء: "لا نهتم على الإطلاق بالتقييمات المتحيزة الصادرة عن الدول غير الصديقة، وخصوصا مع اعتبار أن الهجمات يرافقها سيل من الأكاذيب المتعمدة والإملاءات".

وتابع: "نحن لا نعلم أحدا كيفية تنظيم العمليات الانتخابية وتعزيز الديمقراطية، ونطالب بأن يعاملونا بالمثل".

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جاء ذلك تعليقا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حول الانتخابات الرئاسية في روسيا، والذي وصف الانتخابات بأنها "غير ديمقراطية" واتهم الكرملين بـ"حرمان المواطنين الروس من العملية الانتخابية".

يذكر أن لجنة الانتخابات المركزية الروسية أعلنت يوم الاثنين عن فوز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الانتخابات الرئاسية التي جرت خلال الفترة من 15 إلى 17 مارس، بحصوله على أكثر من 87% من الأصوات.

المصدر: RT