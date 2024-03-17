الانتخابات الروسية.. مرشحا "الشيوعي الروسي" والليبرالي الديمقراطي" يدليان بصوتيهما (فيديو+صور)

أدلى مرشحا الانتخابات الرئاسية الروسية نيكولاي خاريتونوف عن "الحزب الشيوعي الروسي"، وليونيد سلوتسكي عن "الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي" بصوتيهما في موسكو.

وظهر خاريتونوف مع بعض المرافقين وحصل على ورقة التصويت من موظفي المركز قبل أن يختار "مرشحه" ويلقيها في صندوق الاقتراع.

ويوم أمس وصل سلوتسكي إلى أحد مراكز الاقتراع في موسكو حيث أدلي بصوته رافقته والدته التي شاركت في التصويت لـ"مرشحها".

ويتنافس في هذه الانتخابات 4 مرشحين هم الرئيس فلاديمير بوتين مستقلا، ومرشح "الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي" ليونيد سلوتسكي، ومرشح "الحزب الشيوعي الروسي" نيكولاي خاريتونوف، ومرشح "حزب الناس الجدد" فلاديسلاف دافانكوف.

ويتجاوز عدد الناخبين 112 مليونا في روسيا، وحوالي مليونين في الخارج.

المصدر: RT