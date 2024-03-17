الانتخابات الرئاسية الروسية في يومها الثالث والأخير
Globallookpress
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دخلت الانتخابات الرئاسية الروسية يومها الـ3 والأخير غداة إغلاق صناديق الاقتراع أمس بنسبة تصويت تجاوزت 58% رغم محاولات عرقلة التصويت بالهجمات السيبرانية والأنباء المضللة.
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية مساء أمس السبت أنه حتى الساعة 23:10 بتوقيت موسكو، بلغت نسبة التصويت 58.74%.
وفي جمهورية الشيشان تجاوزت نسبة التصويت 90%، وفي جمهوريات توفا ودونيتسك وأوسيتيا الشمالية وإقليمي كوزباس ودائرة يامال الفدرالية 80%.
يتبع...