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الانتخابات الرئاسية الروسية في يومها الثالث والأخير

أخبار روسيا

الانتخابات الرئاسية الروسية في يومها الثالث والأخير
Globallookpress
مركز انتخابي في بطرسبورغ خلال الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
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دخلت الانتخابات الرئاسية الروسية يومها الـ3 والأخير غداة إغلاق صناديق الاقتراع أمس بنسبة تصويت تجاوزت 58% رغم محاولات عرقلة التصويت بالهجمات السيبرانية والأنباء المضللة.

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية مساء أمس السبت أنه حتى الساعة 23:10 بتوقيت موسكو، بلغت نسبة التصويت 58.74%.

وفي جمهورية الشيشان تجاوزت نسبة التصويت 90%، وفي جمهوريات توفا ودونيتسك وأوسيتيا الشمالية وإقليمي كوزباس ودائرة يامال الفدرالية 80%.

يتبع...

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الانتخابات الرئاسية الروسية لحظة بلحظة..