لجنة الانتخابات في موسكو: أكثر من 4.2 ملايين ناخب في موسكو أدلوا بأصواتهم في اليوم الثاني

أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات بمدينة موسكو أولغا كيريلوفا أن أكثر من 4.2 ملايين ناخب أدلوا بأصواتهم في مراكز الاقتراع بالعاصمة حتى الساعة 20:00 من اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية.

وقالت كيريلوفا: "حتى الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي، تم إصدار إجمالي 4286496 بطاقة اقتراع، منها 3188462 عبر التصويت الإلكتروني، و1098034 بطاقة اقتراع ورقية. الأرقام لا يمكن إلا أن تسعدنا فهذه معدلات إقبال عالية".

بدوره، أشار نائب رئيس لجنة الانتخابات في مدينة موسكو دميتري روت إلى أن "من الواضح أن أكثر من 90% من الناخبين المدرجين في القوائم الإلكترونية قد أدلوا بأصواتهم".

الجدير ذكره أن التصويت عبر الإنترنت يستخدم لأول مرة في الانتخابات الرئاسية في روسيا (وهو متاح في حوالي ثلث مناطق البلاد).

وقد فتحت أبوابها مراكز الاقتراع الأولى أمس في الساعة 23:00 بتوقيت موسكو في كامتشاتكا وتشوكوتكا. وفي الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة، فتحت أبوابها أيضا مراكز التصويت في أقصى غرب روسيا - منطقة كالينينغراد.

وأدلى ما يقرب من 2.6 مليونين روسي بأصواتهم مبكرا في الانتخابات. وأعلنت لجنة الانتخابات الروسية أن التصويت في الاستحقاق الرئاسي سيستمر أيام 15 و16 و17 مارس.

ويتنافس في هذه الانتخابات 4 مرشحين هم الرئيس فلاديمير بوتين مرشحا مستقلا، ومرشح "الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي" ليونيد سلوتسكي، ومرشح "الحزب الشيوعي الروسي" نيكولاي خاريتونوف، ومرشح "حزب الناس الجدد" فلاديسلاف دافانكوف.

ووفقا لبيانات لجنة الانتخابات المركزية الروسية، بلغت نسبة إقبال الناخبين في الانتخابات الرئاسية في روسيا حتى الساعة 17:31 بتوقيت موسكو في اليوم الأول للتصويت 25.03%.

المصدر: RT