الخارجية الروسية لا تملك معلومات حول تورط فنلندا وإستونيا في هجمات المسيرات على بطرسبورغ

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنه ليس لدى الوزارة معلومات حول تورط فنلندا وإستونيا في الهجمات الأخيرة بالمسيرات على مدينة بطرسبورغ ومقاطعة لينينغراد.

وقالت زاخاروفا ردا على سؤال حول احتمال تورط هذه الدول في الهجمات: "ليس لدي مثل هذه المعلومات. أنا لا أنكر ذلك، ولكن ليس لدي مثل هذه المعلومات في الوقت الحالي".

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وأعلن حاكم مقاطعة لينينغراد شمال غربي روسيا ألكسندر دروزدينكو في 13 مارس، أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت أهدافا جوية فوق مياه خليج فنلندا قبالة ساحل ضاحية لومونوسوف. وأشار إلى أنه لم يتم تسجيل خسائر مادية أو إصابات.

كما صرحت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من اليوم إحباط محاولة قوات نظام كييف ليلة وصباح اليوم الأربعاء 13 مارس تنفيذ هجمات إرهابية بطائرات مسيرة ضد أهداف في روسيا.

وأشارت الدفاع الروسية في بيان إلى أن منظومات الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 58 طائرة بدون طيار، منها 11 طائرة بدون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و 8 فوق بريانسك، و 29 فوق فورونيج، و8 فوق كورسك، وطائرة بدون طيار واحدة فوق لينينغراد ونفس الأمر بالنسبة لريازان.

المصدر: نوفوستي