اعترف قائد القوات الأوكرانية ألكسندر سيرسكي، بأن الوضع على الجبهة الشرقية لأوكرانيا لا يزال صعبا بسبب هجوم الجيش الروسي في تيرني وإيفانوفسكوي وبيرديتشي وفيربوفوي ورابوتينو.

وأشار سيرسكي إلى أنه قام يوم الأربعاء، مع وزير الدفاع الأوكراني رستم أوميروف، بزيارة مواقع الألوية الأوكرانية على خط المواجهة.

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وكتب سيرسكي على قنانه في تيلغرام": "بشكل عام، لا يزال الوضع العملياتي على الجبهة الشرقية صعبا. ويواصل العدو تنفيذ عمليات هجومية، مع تركيز الجهود الرئيسية في مناطق تيرني وإيفانوفسكوي وبرديتش وتونينكويه وفيربوفوي ورابوتينو".

ووفقا له، بعد تقييم الوضع، تم اتخاذ القرارات اللازمة مع القادة وضباط الأركان لتعزيز الاحتياطيات والذخيرة ومعدات الحرب الإلكترونية.

في أوائل فبراير، صرح سيرسكي أن القوات الأوكرانية تحولت من الإجراءات الهجومية إلى الدفاعية. وفي الوقت نفسه، قيم الوضع في الجبهة بأنه معقد ومتوتر.

في وقت سابق، أعلن البنتاغون أنه بدون استلام المساعدة الأمريكية الجديدة، سيتعين على الجيش الأوكراني أن يقرر المدن التي يمكنه مواصلة السيطرة عليها والمناطق التي سيتوجب عليه التخلي عنها.

من جانبه، قال ويليام بيرنز مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، إن أوكرانيا ستخسر مناطق كبيرة في عام 2024 إذا لم تحصل على مساعدات مالية وعسكرية كبيرة من الغرب.

المصدر: نوفوستي